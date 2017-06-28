Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о безальтернативности "Минска-2"

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Россия поднимет вопрос о безальтернативности минских соглашений по Украине на следующей встрече "нормандской четверки" на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

По его словам, звучащие в последнее время слова о появлении новых идей по урегулированию украинского кризиса — "это все, если честно, как у нас говорят, от лукавого".

"Минские договоренности одобрены Советом безопасности ООН, они недвусмысленны, они предельно конкретны и их надо выполнять. И, когда "нормандский формат" возобновит свою работу на высшем уровне, безусловно, мы обратим на это внимание наших партнеров, в том числе и Германии, и Франции, которые по большому счету подписались под тем, чтобы поддержать выполнение этих договоренностей, и которые имеют очень серьезное влияние на Киев", — сказал Лавров, добавив, что Россия будет готова пройти свою часть пути.