Трамп пообещал США "энергетическое доминирование"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пообещал, что обеспечит стране доминирование в энергетике.

"Мы будем работать над тем, чтобы помочь Соединенным Штатам достичь подлинного энергетического доминирования, и это уже происходит", — заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с представителями индейских племен.

По его словам, власти США слишком долго накладывали ограничения и меры регулирования на энергетику. Трамп пообещал избавиться от излишних мер регулирования, в том числе и тех, которые, по его мнению, нарушают суверенитет местного самоуправления индейцев.