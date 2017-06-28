Мэттис заявил, что Сирия отказалась от химатаки после предупреждения от США

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сирийское правительство восприняло всерьез предупреждение Вашингтона о недопустимости применения химического оружия, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Мэттис отметил, что после предупреждения со стороны Соединенных Штатов сирийские вооруженные силы не предприняли химатаку, о возможности которой говорила американская сторона. Он не уточнил, какая именно информация заставила власти США предполагать, что в ближайшее время сирийские вооруженные силы намеревались провести химатаку.

По словам главы оборонного ведомства, стратегия Дональда Трампа направлена на то, чтобы "убедить" Сирию не использовать химическое оружие.

В понедельник Белый дом объявил, что президент Сирии Башар Асад и вооруженные силы страны "заплатят высокую цену" за якобы планируемое ими применение химического оружия. Доказательств того, что руководство САР планирует химатаку, в Вашингтоне не предъявили. Сирийская сторона в ответ заявила, что Дамаск не использовал и не будет использовать химоружие. МИД РФ воспринял заявления США как "приглашение" террористам и оппозиции к провокации с применением химоружия.