Лавров не знает о планах по встрече "нормандской четверки" на полях G20

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (262)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о возможных планах проведения встречи в формате "нормандской четверки" на полях саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Относительно "нормандской четверки"… О таких планах, по крайней мере я, не слышал. Есть высказывания в пользу того, чтобы с учетом результатов последних президентских выборов во Франции, избрания нового президента состоялся контакт, по крайней мере, по телефону. Я думаю, что организационные вопросы решаются соответствующими протокольными службами", — сказал Лавров на пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем в Краснодаре.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по Украине в "нормандском формате" должны пройти в последние дни июня или в первые числа июля.