Ливийская армия отвоевала у террористов районы в центре Бенгази

КАИР, 28 июн — РИА Новости. Ливийская армия отвоевала у террористов несколько районов в центре Бенгази в результате боев в среду, сообщил РИА Новости глава пресс-службы военного командования Халифа аль-Обейди.

Ливийская армия под руководством маршала Халифы Хафтара ведет операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ* и "Аль-Каида"* более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.

"Силы армии смогли установить контроль над районом рынка Аль-Хашиш, гробницы Омара аль-Мухтара и Амра ибн аль-Аса, а также зданием Аль-Халидж в центре города", — сообщил аль-Обейди.

Он отметил, что продвижение осложняют оставленные террористами мины, в том числе в жилых домах. Представитель затруднился назвать точное число убитых в боях террористов, отметив, что говорить об этом можно будет после прекращения боев и установления полного контроля над позициями боевиков.

* Террористические организации, запрещенные в России