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В мире

В шаге от новой гонки вооружений: в США задумались о выходе из РСМД

18:4828.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне. Архивное фотоФлаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. После сообщений, что администрация США оценивает предложение конгресса о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), дипломаты и политики в Москве и Вашингтоне заговорили об угрозе новой гонки вооружений. В Вашингтоне заявили, что надеются вскоре начать диалог с Москвой по военно-стратегическому балансу и что не хотят выходить из договора и надеются на его сохранение. В российском МИД не исключили, что США могут в одностороннем порядке выйти из договора. При этом в Москве считают, что подобный шаг приведет к нарастанию военной напряженности в Европе.

США обвиняют РФ в несоблюдении договора

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Развал договора по РСМД не выгоден ни России, ни США, считает эксперт
Взаимные претензии США и РФ по несоблюдению договора о РСМД, подписанному еще в 1987 году, не новы. Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей США 22 июня внесла очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией РСМД. Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Позднее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заверил в интервью РИА Новости, что США не хотят выходить из договора о РСМД и надеются на его сохранение.

"Была статья в Politico на этот счет. Безусловно, мы надеемся, что этого (выхода из договора — ред.) не произойдет. Статья в Politico действительно беспокоит меня, потому что это звучит так, будто люди из сообщества по контролю за вооружением считают, что лучше мы будем сохранять ограничения, взятые на себя, и позволим русским делать все, что они хотят. Это создает у меня впечатление, что это на самом деле желаемая ситуация и нет причин сохранять договор на первом месте, поскольку мы можем просто отказаться что-то делать, и они (русские — ред.) могут делать дальше все, что они хотят. Мы не хотим этого. Мы хотим оставаться в мире, где существуют ограничения, предусматриваемые договором РСМД", — рассказал он.

Форд также сообщил, что США "надеются, что Россия вернется к соблюдению положений договора".

"Мы обеспокоены тем, что не было достаточно сделано для того, чтобы вернуть их (русских — ред.) на место, где они были бы мотивированы соблюдать договоренности. Мы считаем, что в какой-то момент нам не надо только ограничиваться тем, что мы грозим нарушителю пальцем, а нам надо реально дать им повод по-другому посмотреть на тот курс, который они выбрали. Мы надеемся дать такой повод России взглянуть по-другому на разворачивание крылатых ракет наземного базирования, и мы сможем вернуть их к соблюдению договоренностей, потому что нам нравится договор РСМД", — подчеркнул собеседник агентства.

Вид на здание Министерства иностранных дел России и Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД назвал заявление США по ДРСМД конкурсом на создание поводов для санкций
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Предостережения и ответные шаги Москвы

В Москве не исключают, что американцы могут в одностороннем порядке выйти из договора о РСМД, заявил РИА Новости замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

"Вероятность можно просчитывать к рациональным действиям, но когда приходится иметь дело с истерикой, густо замешанной на антироссийской паранойе, то поведение становится непредсказуемым, так что исключать, конечно, ничего нельзя", — сказал он.

По его словам, выход США из договора был бы очень большой ошибкой, в результате которой в Европе могла бы резко возрасти военная напряженность, а весь режим контроля над ракетно-ядерными вооружениями оказался бы под угрозой.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В МИД прокомментировали проект санкций США против России из-за РСМД
Дипломат также сообщил, что угрожающие действия США в контексте выполнения договора по РСМД вызовут ответные шаги и повысят риски возникновения конфликтов.

По его словам, Россия будет учитывать в военном планировании возможные недружественные шаги США в контексте выполнения РСМД.

"Мы уже проходили через подобный сценарий с так называемым кризисом евроракет. И, похоже, что в США сейчас активизируются силы, которые хотели бы вновь пойти по этому пути. Это была бы, кончено, крайне опасная затея", — сказал Леонтьев.

По его словам, "она чревата по-настоящему большой бедой, причем не только для Европы, но и для самой Америки".

"Так что хотелось бы надеяться, что разум все-таки возобладает, и что американские политики не станут наступать на те же грабли, с которыми имели возможность близко познакомиться их предшественники", — указал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва учитывать возникающие угрозы в военном планировании, Леонтьев заявил: "Думаю, что да". При этом, по его словам, очень может быть, что выход США из договора вызовет гонку вооружений.

Развал договора не выгоден никому

Развал договора по РСМД не выгоден ни Москве, ни Вашингтону, поскольку грозит стать началом гонки вооружений, заявил РИА Новости программный директор Фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

"Ни для России, ни для США это (выход из договора по РСМД — ред.) никаких проблем не решит и безопасность их не увеличит. Это лишь увеличит нагрузки на военные бюджеты и, наоборот, снизит безопасность, потому что повышаются риски локального или полномасштабного ядерного конфликта в Европе", — сказал Тимофеев.

Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
Кристофер Форд: США не хотят выходить из договора о РСМД
По его словам, договор является основополагающим в режиме контроля за ракетно-ядерными вооружениями в Европе и его расторжение невыгодно ни России, ни США, а возникающие взаимные претензии можно решать в рамках механизмов, предусмотренных договором.

"В дальнейшем ситуация может развиваться как конструктивно, так и деструктивно. Конструктивно ситуация может развиваться тогда, когда в рамках договора, в рамках существующих механизмов, которые предусмотрены в договоре, Россия и США проведут ревизию имеющихся у них претензий и предпримут шаги по решению этих проблем. Это технически возможно", — отметил эксперт.

Негативный вариант развития событий, по его мнению, произойдет в случае введения США санкций в отношении России, которые будут увязаны с договором по РСМД.

"Это может инициировать конгресс США. Либо с этим вопросом будут увязаны санкции. Это будет политически неприемлемо для России, и произойдет дальнейшая деградация договора. Он перестанет действовать либо де факто, либо де юре. Начнется новый этап гонки вооружений", — заключил Тимофеев.

Возможны ли переговоры по стратегическому балансу?

Несмотря на новый повод для обострения отношений, США надеются вскоре начать диалог с РФ по военно-стратегическому балансу, рассказал РИА Новости Кристофер Форд.

"Мы надеемся вскоре начать диалог по стратегической стабильности. Было достигнуто соглашение продвигаться по этому вопросу. Такого рода взаимодействие поможет нам лучше понять позиции каждой из сторон, какие потребности, желания и проблемы имеются. Есть ли гарантия, что мы разрешим (эти проблемы — ред.)? Не обязательно", — сказал он.

Люди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Gerald Herbert
США надеются вскоре начать диалог с Россией по стратегической стабильности
Он отметил, что США и РФ по-прежнему пытаются возобновить диалог по договору о РСМД. Форд выразил надежду, что такая встреча произойдет "скоро".

По его словам, США считают важным проведение диалога с РФ по стратегической стабильности, хотят привлечь к этому чиновников из разных ведомств.

Отвечая на вопрос, на каком уровне будет проводиться данный диалог, высокопоставленный представитель администрации предположил, что "это будут межведомственные дискуссии".

В свою очередь замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев указал, что Москва приветствовала бы диалог с США по стратегическому балансу, необходимость в нем назрела.

"Мы бы приветствовали такой разговор, потому что необходимость в нем со всей очевидностью назрела, но, что там произойдет на практике, я пока, естественно, сказать не могу", — сказал он.

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