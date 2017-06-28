Специалисты антивирусной компании ESET назвали причину последней кибератаки

ПРАГА, 28 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Специалисты словацкой антивирусной компании ESET в среду идентифицировали причину начала нынешней широкомасштабной кибератаки, начавшейся во вторник на Украине, ею является троянизированная актуализация бухгалтерской программы М.Е.Doc, активно используемая в этой стране в различных отраслях экономики, сообщила РИА Новости представитель ESET Зузана Гошалова.

Компания ESET (сокращенно от Essential Security against Evolving Threats – "Эффективная защита от эволюционирующих угроз") основана в 1992 году в Братиславе, является одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей. Компания имеет представительства более чем в 200 странах.

"Многие фирмы использовали зараженную вирусом актуализацию бухгалтерской программы М.Е.Doc, что позволило организаторам кибератаки начать массивную ransomware кампанию, быстро расширившуюся в течение второй половины дня во вторник, а также в среду по всей территории Украины и по многим другим странам", — сообщила Гошалова.

Новый вирус распространяется тем же самым образом, что и программа-вымогатель WannaCry, из-за которой ранее пострадали сотни тысяч, а возможно, и миллионы компьютеров во многих странах мира, уточнила Гошалова.

В результате заносимой вирусом инфекции в подвергнувшемся нападению компьютере полностью блокируется все его содержание, а за последующую расшифровку или разблокирование владелец компьютера должен заплатить 300 долларов в биткоинах.

По словам Гошаловой, компания ESET не зафиксировала в течение вторника и среды ни одного сообщения о зараженных данным вирусом компьютерах в Словакии. Наибольшее число пострадавших (около 80% от общего числа в мире), по ее словам, выявлено на Украине.

Соседняя Чехия, как сообщила Гошалова, занимает восьмое место в мире по числу пользователей, пострадавших от нового вируса. Однако, как уточнила она, фирмы и домашние пользователи не обязаны информировать о заражении своих систем. По данным чешских СМИ, одной из целей кибератаки во вторник стало отделение фирмы Saint-Gobain в Праге.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в наибольшей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.