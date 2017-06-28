В киевском аэропорту "Борисполь" устранили последствия кибератаки

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Работа официального веб-сайта международного аэропорта "Борисполь" под Киевом и онлайн-табло с расписанием рейсов восстановлена после хакерской атаки, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Ранее пресс-служба правительства Украины сообщила, что специалисты остановили хакерскую атаку на предприятия и госучреждения страны, все они работают в штатном режиме.

"Уважаемые пассажиры! На сайте аэропорта "Борисполь" только что возобновлена работа онлайн-табло", — говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", а также крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.