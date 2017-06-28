Большинство американцев не поддерживают выход США из Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Большинство американцев не поддерживает решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, свидетельствует опрос американской государственной радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.

Поддерживают решение Трампа 30%, против выступают 53%, не определились 16%.

Опрос проводился 21-25 июня, участвовали 1205 респондентов. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 2,8 процентных пункта.

Мотивируя свое решение, Трамп назвал соглашение "крайне нечестным" по отношению к США и заявил, что соглашение могло нанести ущерб экономическим интересам США и обогатить другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент США предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к крупнейшей экономике мира.