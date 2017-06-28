План республиканцев по здравоохранению поддерживают лишь 17% американцев

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лишь 17% американцев поддерживают план республиканцев по здравоохранению, свидетельствует опрос американской государственной радиостанции NPR, передачи PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.

Против республиканского плана высказались 55%, не определились с ответом 27%.

Накануне республиканцы в сенате были вынуждены отложить голосование по законопроекту, не набрав достаточной поддержки в собственной партии. Палата представителей одобрила похожий законопроект, однако большинством лишь в один голос.

При этом у действующего закона, известного как Obamacare по имени президента Барака Обамы, сторонников не больше. Лишь те же 17% считают, что действующее законодательство надо сохранить, 46% требуют его улучшить, 25% — полностью отменить.

Реформа Obamacare обязала незастрахованных американцев покупать медицинскую страховку, при этом малоимущим были обещаны субсидии, а налоги на здравоохранение были резко повышены. Однако реформа не смогла в большинстве случаев усилить конкуренцию между страховщиками за клиентов. Во многих штатах число доступных страховых полисов резко сократилось, а цены на медицинское обслуживание продолжили расти.

Республиканцы предлагают отменить обязательное страхование и снизить налоги и субсидии. Беспартийное бюджетное управление конгресса подсчитало, что при реализации этого предложения снизится стоимость страховых полисов и дефицит бюджета, однако страховку потеряют 22 миллиона американцев.

Опрос проводился 21-25 июня, участвовали 1205 респондентов. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 2,8 процентных пункта.