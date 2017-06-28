Москалькова запросила у США документы по делу Виктора Бута

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила документы по делу осужденного в США россиянина Виктора Бута в связи с угрозой новых санкций после его интервью RT.

"Мы запросили на прошлой неделе, где-то в середине июня, но нам пока ничего не пришло. Это достаточно длительная процедура: получить документы, перевести их, потому что идут посольскими, дипломатическими каналами. Так же как и по Ерошенко я раньше ноября не ожидаю ответа", — сказала журналистам Москалькова.

Она добавила, что запросила документы, "чтобы изучить куда он переведен, какие приняли решения о переводе его на другой режим содержания".