Гражданам Чехии разрешили применять личное оружие в борьбе с террористами

ПРАГА, 28 июн – РИА Новости, Александр Куранов. Граждане Чехии, легально владеющие личным оружием, получили право на его использование при обеспечении государственной безопасности, в частности, против организаторов терактов, соответствующую поправку в республиканское законодательство одобрила в среду нижняя палата парламента, сообщил журналистам глава парламентского комитета по безопасности Роман Ваня.

"У нас существуют качественные законодательные акты в отношении оружия, продуманная система выдачи разрешений на его владение. Это проблема Евросоюза, что он стремится обезоружить население", — сказал Ваня, имея в виду недавние инициативы Еврокомиссии по ужесточению доступа граждан к личному оружию и его использованию.

Поправки в чешское законодательство в отношении владения и использования гражданами личного оружия в течение последнего года активно лоббировал в СМИ и в парламенте глава МВД республики Милан Хованец. За их одобрение проголосовали в среду 139 депутатов из 168 присутствовавших на заседании.

По мнению авторов новой инициативы, вносимые в закон об оружии коррективы являются реакцией на усилившиеся угрозы безопасности государству и населению, поскольку охрана так называемых "мягких целей" (мест большого скопления граждан) не всегда может быть оперативно и в полной мере обеспечена силами правопорядка.