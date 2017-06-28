Форум в Афинах: права нацменьшинств остаются декларативными

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Европейское законодательство предоставляет множество прав национальным меньшинствам, в том числе на обучение на родном языке, но остаются они в основном на бумаге и, несмотря на решения судов, при "политической целесообразности" не соблюдаются. Такова основная суть конференции "Глобализация и права нацменьшинств", организованной в Афинах в рамках греко-российского клуба "Диалог".
Соотечественники за рубежом
Необходимо найти механизмы защиты национальных меньшинств, заявил советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Федотов.
По его словам, проблемы нацменьшинств зачастую замалчиваются и важно поднимать их на всех уровнях.
Он передал участникам круглого стола приветствие фонда, в котором отмечалось, что соблюдение прав и свобод человека не идеально в различных частях света, однако речь идет не о количестве нарушений, а о наличии механизма эффективной судебной или административной защиты, включая права и свободы национальных меньшинств в судебной системе конкретного государства.
Профессор конституционного права в государственном открытом университете Афанасиос Ксирос заявил, что европейское право предусматривает право человека на обучение на родном языке, пояснил какие языки считаются языками меньшинств, отметив, что нарушения становятся предметом рассмотрения суда в Страсбурге.
Профессор как положительный пример привела ситуацию с преподаванием местных языков в Российской Федерации, где в республиках обучение "местным языкам" является обязательным.
Русский язык как иностранный
Профессор немецкой филологии Афинского национального университета имени Каподистрия Фридерики Бацалья заметила, что в Греции проживает много русских детей и детей от смешанных российско-греческих браков. При этом обучения русскому языку в школах нет, хотя у греков очень хорошее отношение к русской общине, русскому языку и культуре России.
При этом в России греческий язык введен в программу школ в районах проживания греков.
Преподаватели русского языка считают, что в Греции общество созрело для того, чтобы русский язык стал обязательным иностранным в школах.
Но, по словам ученых, помимо нехватки кадров есть и другая проблема – политика, проблема политического выбора.
Что касается вопроса соблюдения прав меньшинств в Евросоюзе, то проблемы начинаются, когда теория встречается с практикой и политической целесообразностью. Никто в Евросоюзе не говорит о нарушении в Латвии права русских учить родной язык, говорить на нем, о наказании за использование русского языка, его выдавливании из всех сфер общественной жизни.. Не волнует европейцев и ситуация с русским языком на Украине, так же как с другими нарушениями прав человека там, — это абсолютно не мешает Евросоюзу устанавливать с Киевом отношения ассоциированного членства.
"Я не политик, я не журналист. Я представил обзор ситуации в ЕС. Надо подавать жалобу со стороны политиков, это также вопрос этики СМИ", — ответил профессор конституционного права Ксирос на просьбу это прокомментировать.