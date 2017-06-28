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В мире

Форум в Афинах: права нацменьшинств остаются декларативными

17:4628.06.2017
(обновлено: 17:53 28.06.2017)
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© РИА Новости / Геннадий МельникКонференция Глобализация и права нацменьшинств, организованная в Афинах в рамках греко-российского клуба ДиалогКонференция Глобализация и права нацменьшинств, организованная в Афинах в рамках греко-российского клуба Диалог
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Европейское законодательство предоставляет множество прав национальным меньшинствам, в том числе на обучение на родном языке, но остаются они в основном на бумаге и, несмотря на решения судов, при "политической целесообразности" не соблюдаются. Такова основная суть конференции "Глобализация и права нацменьшинств", организованной в Афинах в рамках греко-российского клуба "Диалог".

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине хотят регламентировать использование языков нацменьшинств
Участники конференции рассказали о европейском законодательстве по защите прав национальных меньшинств, ситуации с обучением на родном языке в ряде европейских стран и в Греции, отметив, что Россия может служить положительным примером в этом. Поднимался и вопрос о праве населения на информирование.

Соотечественники за рубежом

Необходимо найти механизмы защиты национальных меньшинств, заявил советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Федотов.

По его словам, проблемы нацменьшинств зачастую замалчиваются и важно поднимать их на всех уровнях.

Он передал участникам круглого стола приветствие фонда, в котором отмечалось, что соблюдение прав и свобод человека не идеально в различных частях света, однако речь идет не о количестве нарушений, а о наличии механизма эффективной судебной или административной защиты, включая права и свободы национальных меньшинств в судебной системе конкретного государства.

Профессор конституционного права в государственном открытом университете Афанасиос Ксирос заявил, что европейское право предусматривает право человека на обучение на родном языке, пояснил какие языки считаются языками меньшинств, отметив, что нарушения становятся предметом рассмотрения суда в Страсбурге.

Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Совете Европы критикуют Турцию за ситуацию с нацменьшинствами в стране
Профессор языкознания Афинского национального университета имени Каподистрия Елени Селла-Мази заметила, что впервые на международный уровень вопрос о защите меньшинств, в том числе религиозных, был поднят после Первой мировой войны, в значительной степени он касался Балкан, а в 1980-х тема стала одной из важнейших в Европе. Вместе с тем, по ее словам, конкретная реализация требования "защиты меньшинств" считается обязанностью лишь слабых стран, в то время как либеральные государства считаются выше всяких подозрений в нарушениях прав. Селла-Мази заметила, что ЕС ставит целью "языковой плюрализм", при этом вопрос о "языке меньшинств" является проблемой политики, а не языкознания.

Профессор как положительный пример привела ситуацию с преподаванием местных языков в Российской Федерации, где в республиках обучение "местным языкам" является обязательным.

Русский язык как иностранный

Профессор немецкой филологии Афинского национального университета имени Каподистрия Фридерики Бацалья заметила, что в Греции проживает много русских детей и детей от смешанных российско-греческих браков. При этом обучения русскому языку в школах нет, хотя у греков очень хорошее отношение к русской общине, русскому языку и культуре России.

Города мира. Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мэр Риги пообещал не закрывать ни одной школы для нацменьшинств
В ходе обсуждения отмечалось, что в Греции несколько лет, до 2011 года, действовал пилотный проект по обучению русскому языку в школах как второму иностранному в некоторых районах и он пользовался популярностью, но был свернут под предлогом финансового кризиса и нехватки средств для подготовки учителей русского языка.

При этом в России греческий язык введен в программу школ в районах проживания греков.

Преподаватели русского языка считают, что в Греции общество созрело для того, чтобы русский язык стал обязательным иностранным в школах.

Но, по словам ученых, помимо нехватки кадров есть и другая проблема – политика, проблема политического выбора.

Что касается вопроса соблюдения прав меньшинств в Евросоюзе, то проблемы начинаются, когда теория встречается с практикой и политической целесообразностью. Никто в Евросоюзе не говорит о нарушении в Латвии права русских учить родной язык, говорить на нем, о наказании за использование русского языка, его выдавливании из всех сфер общественной жизни.. Не волнует европейцев и ситуация с русским языком на Украине, так же как с другими нарушениями прав человека там, — это абсолютно не мешает Евросоюзу устанавливать с Киевом отношения ассоциированного членства.

Глава делегации французских парламентариев, прибывшей с визитом в Симферополь, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани во время посещения мемориального комплекса Красный
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Французские депутаты обсудят ситуацию с нацменьшинствами в Крыму
Помимо этого нарушается и право на информирование, говорилось на форуме, – например, в греческих СМИ нет никакой информации о ситуации с русским языком в Латвии или на Украине. Отдельным афинским СМИ запретили публиковать информацию о начале обучения греческому языку в России. Информация о ситуации в Крыму вообще находится под негласными запретом европейских властей, так же как и о том, что проживающие в Крыму греки не могут получить европейскую визу и посетить родственников в Греции.

"Я не политик, я не журналист. Я представил обзор ситуации в ЕС. Надо подавать жалобу со стороны политиков, это также вопрос этики СМИ", — ответил профессор конституционного права Ксирос на просьбу это прокомментировать.

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