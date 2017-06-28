В ОБСЕ заявили, что ВСУ нарушают договоренности об отводе вооружений

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время посещения города Ясиноватая Донецкой области. 23 июня 2017

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время посещения города Ясиноватая Донецкой области. 23 июня 2017

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы миссии.

"В подконтрольных правительству районах миссия еще раз отметила отсутствие трех буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, данные приводятся по состоянию на 26 июня.