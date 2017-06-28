ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы миссии.
"В подконтрольных правительству районах миссия еще раз отметила отсутствие трех буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибром 100 миллиметров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, данные приводятся по состоянию на 26 июня.