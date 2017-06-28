Киберполиция: атаку на Украине осуществили с помощью программы "M.E.doc"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Киберполиция Украины заявил, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc", но ее производитель это отрицает.
"На данный момент предварительно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы "M.E.doc" (программное обеспечение для отчетности и документооборота). Это программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления", — говорится в сообщении пресс-службы киберполиции на Fаcebook.
По данным киберполиции, именно из-за обновления этой программы происходила хакерская атака. "Рекомендация: временно не применять обновления, которые предлагает программное обеспечение "M.E.doc", при запуске", — добавили в полиции.
"Команда разработки M.E.Doc опровергает данную информацию и заявляет, что подобные выводы – однозначно ошибочные, ведь разработчик M.E.Doc, как ответственный поставщик программного продукта, следит за безопасностью и чистотой собственного кода. Для этого были заключены договора с крупными антивирусными компаниями для предоставления исполняемых бинарных файлов на анализ и подтверждение их безопасности. Также перед выпуском каждого обновления M.E.Doc передает в антивирусные компании свои файлы для анализа", — говорится в сообщении компании на Fаcebook.