ОАЭ просили США надавить на "Аль-Джазиру" в 2004 году, сообщил WikiLeaks

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян в 2004 году, будучи министром обороны, просил США бомбить катарский телеканал "Аль-Джазира", следует из опубликованной сайтом WikiLeaks записи беседы наследного принца, американского дипломата Ричарда Хааса и посла США в ОАЭ Марсель Вахбы.

Как следует из опубликованных материалов, Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян подчеркнул, что "обуздать находящийся в Дохе телеканал "Аль-Джазира" более приоритетно, чем любые военные действия". Наследный принц сказал, что "для него остается тайной, почему катарцы продолжают подогревать общественное мнение и предложил США использовать свой вес, чтобы надавить на Доху".

Также в ходе беседы было упомянуто, что ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что по его данным наследный принц ОАЭ просил американского генерала Томми Фрэнкса "бомбить Аль-Джазиру".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства ранее через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции. По данным СМИ, четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.