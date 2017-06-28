В ЛНР заявили о выявлении огневых позиций ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (229)

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила огневые позиции украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в среду представитель ведомства Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Нами выявлена работа минометной батареи из состава второго батальона 53-й бригады ВСУ, которая ежедневно ведет провокационные обстрелы позиций Народной милиции, перемещаясь вдоль линии боевого соприкосновения в своей зоне ответственности", — рассказал Марочко.

По его словам, выявлены также огневые позиции 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Мироновский, а южнее населенного пункта Троицкое вскрыта огневая позиция 122-миллиметровой самоходной артустановки "Гвоздика". "Командование "АТО" продолжает нарушать минские соглашения и сосредотачивает запрещенное вооружение вдоль линии соприкосновения", — заявил Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики считает, что вышеуказанные факты вынуждают руководство ЛНР "уделять особое внимание вопросам защиты и безопасности жителей". "В целях обеспечения безопасности наращивается программа боевой подготовки подразделений и повышается их профессиональный уровень", — сообщил Марочко.