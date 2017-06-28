Трамп обрушился с критикой на Washington Post и Amazon

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в Twitter на газету Washington Post и интернет-магазин Amazon.

"#AmazonWashingtonPost, известный как защитник уклоняющегося от уплаты интернет-налогов Амазона (а он должен платить), — это фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2017 г.

Это не вполне ясное высказывание можно трактовать так, что, по мнению Трампа, газета представляет собой "фейковые новости" и защищает своего хозяина — интернет-гигант Amazon, который, в свою очередь, не платит полагающиеся налоги. При этом Washington Post принадлежит не Amazon напрямую, а лично основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу, который купил газету в 2013 году.

Washington Post постоянно публикует компрометирующие Трампа сообщения со ссылками на анонимные источники. Трамп враждует с либеральной прессой и телевидением, которые, в свою очередь, выступают с резкой критикой президента.

Amazon — крупнейший интернет-магазин в США. Состояние основателя Amazon и владельца Washington Post Джеффа Безоса оценивается более чем в 85 миллиардов долларов. Безос утверждает, что никак не влияет на редакционную политику газеты.

К Amazon высказываются различные претензии — в частности, что эта фирма пользуется разницей в налоговом режиме разных штатов. Схема в этом случае такова, что Amazon строит свои центры в тех немногих штатах, где нет налога с продаж (аналог НДС). Продавая свои товары по почте в штаты, где у интернет-магазина нет физического присутствия, он не выплачивает налог с продаж, экономя таким образом 8-10% от стоимости товара. Критики заявляет, что это подрывает розничный бизнес, который и так с трудом выдерживает конкуренцию с Amazon из-за более высоких расходов на содержание магазинов.