Полиция Берлина объяснила скандальную выходку своих сотрудников в Гамбурге

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Берлинская полиция, комментируя непристойное поведение своих сотрудников, задействованных в Гамбурге для обеспечения безопасности во время саммита G20, заявила, что полицейские праздновали день рождения на изолированной территории, сообщается на официальной странице полиции Берлина в Facebook.

Ранее полиция Берлина заявила, что ее сотрудники преждевременно покинут Гамбург из-за недостойного поведения.

В сообщении под заголовком "Тусовочная полиция Берлина?" правоохранители заявили, что вечеринка происходила в контейнерном городке для правоохранителей примерно в 70 километрах к северу от Гамбурга.

"Да, мы праздновали!", — говорится в сообщении. По данным столичной полиции, ее сотрудники вне работы "внезапно" устроили вечеринку по поводу дня рождения двоих своих коллег. Полиция признала, что ее сотрудники танцевали, распивали алкоголь и совершали некоторые действия неприличного характера.

"Под нашей рабочей формой прячутся обычные люди. У нас в специальном отряде полиции работают по большей части молодые люди, которые несут на себе большую ответственность в рабочее время. Эти молодые коллеги работают очень профессионально", — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее пресс-секретарь полиции столицы Томас Нойендорф немецким СМИ, сотрудники берлинской полиции в городе Баг-Зегеберд к северо-востоку от Гамбурга устроили вечеринку, превысив нормы приличия. В частности, некоторые позволили себе справлять нужду в общественных местах. Сообщалось также, что домой досрочно отправятся 220 полицейских.

В общей сложности около четырех тысяч сотрудников федеральной полиции ФРГ примут участие в обеспечении безопасности во время саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля, заявил ранее журналистам ответственный за операцию со стороны федеральной полиции Томас Пшибила.