Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР более 200 мин и снарядов

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 210 снарядов и мин за минувшие сутки, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено 210 мин и снарядов", — заявил Марочко.

Он уточнил, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Пришиб, Первомайск, Сокольники, Калиново. "Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-2, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных видов и стрелковое оружие", — сказал Марочко.

По данным оборонного ведомства ЛНР, ситуация в зоне ответственности Народной милиции остается напряженной. "Киевские силовики преднамеренно проводят провокационные обстрелы позиций Народной милиции, нарушая условия прекращения огня… так называемого "хлебного перемирия", для последующего обвинения народных республик в преддверии встреч трехсторонней контактной группы и глав "большой двадцатки" в Гамбурге", — считает Марочко.

По его словам, в среду уже зафиксирован ряд обстрелов территории ЛНР, в том числе жилых массивов.