Иракские военные освободили от ИГ* два района на западе Мосула

БАГДАД, 28 июн — РИА Новости. Иракские военные освободили от ИГ (запрещена в РФ) два района на западе города Мосул, сообщил в среду командующий операцией Абдель-Амир Яралла.

"Военные освободили районы Хадрат ас-Сада и Аль-Ахмадия в старом городе на правом берегу (западная часть Мосула — ред.) и подняли иракский флаг над зданиями", — сообщил командующий.

Ранее военные заявили, что контролируют около 50% территории старого города в западном Мосуле. Все остальные районы были освобождены ранее в ходе операции, продолжающейся с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

Информбюро военного командования Ирака также сообщило в среду, что военным удалось ликвидировать пять террористов, пытавшихся бежать из западного Мосула в восточный вплавь через реку Тигр.

*Террористическая организация, запрещена в России