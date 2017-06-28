В ДНР заявили, что не имеют отношения к подрыву автомобиля СБУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Подрыв автомобиля с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донбассе может быть связан с внутренними разборками, ополченцы ДНР к этому не имеют отношения, заявили в Минобороны самопровозглашенной республики.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался в Донецкой области, один сотрудник погиб и четверо пострадали. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко подтвердил, что из-за взрыва автомобиля в Донецкой области погиб сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), еще четверо пострадали.

"Возможно, просто наехали на взрывное устройство. Если же это и был подрыв, то, скорее, это внутренние разборки. Мы не причастны к этому. Теракты в качестве мести или еще чего-либо, в отличии от Украины, не устраивали и устраивать не собираемся", — сказал РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.