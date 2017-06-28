В ПАСЕ царят русофобские настроения, заявил представитель Аграмунта

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Последние решения ПАСЕ по поводу ее председателя Педро Аргамунта свидетельствуют, что среди депутатов царят русофобские настроения, заявил РИА Новости представитель главы ассамблеи.

В среду глава ПАСЕ Педро Аграмунт был исключен из группы Европейской Народной партии в ассамблее. Накануне ПАСЕ приняла резолюцию с поправками к регламенту, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с Аграмунтом, которому ассамблея из-за визита в Сирию в марте этого года выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности. Регламент не позволял это сделать. Решение об уходе с выборной должности член руководства ПАСЕ должен был принимать добровольно.

"Существует русофобская волна в ассамблее против любого человека, который пытается интегрировать европейские страны в паневропейскую организацию, которая бы была больше ЕС", — заявил представитель главы ПАСЕ.

По его мнению, некоторые представители Украины, Польши, Прибалтийских и Скандинавских стран смогли создать в ассамблее "климат страха", который мешает представителям других стран свободно выражать свое мнение из-за опасений "подвергнуться репрессиям разного рода".