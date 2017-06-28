Лидеры Болгарии и Румынии заявили о дружественном отношении к России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президенты Болгарии и Румынии Румен Радев и Клаус Йоханнис после встречи в Бухаресте заявили о дружественном отношении к России, несмотря на то что обе страны входят в ЕС и НАТО, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В среду Совет ЕС официально подтвердил, что Евросоюз принял формальное решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2018 года.

"Каналы связи с Россией должны оставаться открытыми для сохранения искреннего и открытого диалога, который снизит напряжение и поможет избежать возможных рисков", — сказал Радев. Президент Болгарии также отметил важность РФ в создании вариативной энергетической сети, обеспечивающей безопасность и низкие цены на энергоносители.

Йоханнис в свою очередь ответил на критику Москвы, заявлявшей, что размещение элементов ПРО США в Румынии угрожает безопасности РФ. Румынский лидер повторил, что база США в стране является "сугубо оборонительным" объектом.

В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.