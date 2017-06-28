При взрыве автомобиля в Донбассе погиб полковник, сообщили в СБУ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что из-за взрыва автомобиля в Донецкой области погиб сотрудник ведомства полковник Юрий Возный, три человека получили ранения.
"В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели — подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следствие ведет военная прокуратура, добавили в СБУ.