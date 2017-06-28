При взрыве автомобиля в Донбассе погиб полковник, сообщили в СБУ

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что из-за взрыва автомобиля в Донецкой области погиб сотрудник ведомства полковник Юрий Возный, три человека получили ранения.

Ранее издание " Украинская правда " со ссылкой на источник сообщило, что автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался в Донецкой области, один погиб и четверо пострадали. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко подтвердил, что из-за взрыва автомобиля погиб сотрудник контрразведки СБУ, четверо пострадали.

"В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели — подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие ведет военная прокуратура, добавили в СБУ.