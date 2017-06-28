В ЛНР сообщили, что попавшие в плен ВСУ ополченцы подвергаются пыткам

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Захваченные украинскими диверсантами ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики подвергаются пыткам со стороны украинских спецслужб, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы.

"По нашей информации, в настоящее время к военнослужащим Народной милиции ЛНР украинские спецслужбы применяют изощренные методы пыток, выбивая из них необходимые показания", — утверждает Марочко.

Начальник следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко заявил, что, по оперативной информации, захваченные ополченцы были доставлены в Северодонецк, где к ним применялись пытки "для того, чтобы получить определенного рода информацию, которая интересует украинскую сторону".

"Данные действия свидетельствуют о том, что не соблюдаются международные правовые отношения и нормы международного права со стороны представителей украинской стороны. Особенно в части соблюдения прав человека", — сказал Ткаченко.

По его словам, нарушены правила ведения военных действий, установленные нормами международного права.