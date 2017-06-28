Корреспондент RT в Венесуэле получила национальную премию по журналистике

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Корреспондент RT в Венесуэле получила национальную премию в области журналистики имени Симона Боливара, сообщает пресс-служба телеканала.

"Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Ортега Саноха стала обладателем национальной премии имени Симона Боливара в категории "Телевизионная журналистика" за сюжеты об акциях протеста в стране. Церемония вручения прошла во дворце Мирафлорес в официальной резиденции президента Николаса Мадуро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наградой были отмечены репортажи и интервью Эрики Ортега Саноха, посвященные массовым протестам в Венесуэле, которые продолжаются в стране с апреля, в результате которых погибли десятки человек.

"Эта премия — признание наших усилий прорвать монополию мейнстримовских СМИ на освещение ситуации в Венесуэле. Мы стремимся показать другую точку зрения на события, которые продолжаются в нашей стране уже более 80 дней. Приятно, что результаты наших усилий не остались незамеченными", — приводит пресс-служба телеканала слова корреспондента.

Сообщается, что Эрика Ортега Саноха — собственный корреспондент RT в Венесуэле с 2016 года. На ее счету — репортажи о ключевых событиях в Латинской Америке, а также интервью с политическими лидерами, среди которых Уго Чавес, Рауль Кастро, Кристина Фернандес де Киршнер и другие.

RT на испанском языке значительно расширил свое присутствие в Венесуэле, войдя в государственную телесеть TDA и запустив вещание на базе одного из крупнейших спутниковых операторов DIRECTV. Новости RT транслируются в эфире национального телеканала Venezolana de Televisión (VTV).