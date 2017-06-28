Скончался автор книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, британский писатель Майкл Бонд, скончался накануне в Лондоне, сообщает в среду издательство Harper Collins.

"С глубокой скорбью мы объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из самых любимых детских персонажей, Паддингтона, скончался вчера вечером у себя дома в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении издательства.

Свою первую книгу "Медвежонок по имени Паддингтон" об игрушечном мишке, приехавшем в Лондон из Перу, 32-летний Бонд опубликовал в 1958 году. К тому времени он уже был автором многих пьес и рассказов, но именно Паддингтон принес ему славу, позволил уйти с Би-би-си, где он работал телеоператором, и стать профессиональным писателем.

Медвежонок – подарок Бонда сыну – получил имя Паддингтона благодаря вокзалу, возле которого жил писатель. Теперь же вокзал известен на весь мир благодаря книгам о приключениях медвежонка.