Иракские ВВС уничтожили цеха ИГ* по производству взрывчатки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Иракские ВВС уничтожили в среду несколько цехов ИГ (запрещена в РФ) по производству взрывчатки к западу от Мосула, сообщается на странице военного командования в Facebook.

По данным командования, бомбардировка состоялась в районе города Талль-Афар на основании данных иракской разведки.

"Уничтожен цех минирования. Уничтожен цех взрывных устройств", — говорится в сообщении.

По данным военных, самолеты также разбомбили два укрытия ИГ, где находились боевики. Число ликвидированных террористов не сообщается.

Операция иракских военных по освобождению Мосула при поддержке международной коалиции во главе с США продолжается с октября 2016 года. В настоящее время военные продвигаются в последних районах, контролируемых террористами в старом городе на западе Мосула, и установили контроль над 50% его территории.

*Террористическая организация, запрещена в России