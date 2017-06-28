Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику

ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, руководивший непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, в ночь на среду тайно покинул ПМР, заявил депутатам Верховного совета (парламента) спикер Александр Щерба.
"По имеющейся информации, после получения сообщения (о предстоящем заседании парламента) от председателя Верховного совета Евгений Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской республики", — сказал Щерба.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.