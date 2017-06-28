Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику

ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, руководивший непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, в ночь на среду тайно покинул ПМР, заявил депутатам Верховного совета (парламента) спикер Александр Щерба.

Верховный совет в среду лишил неприкосновенности Шевчука по представлению прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, попросившего парламент дать согласие на привлечение экс-президента к следственным действиям. По данным прокурора, в отношении Шевчука возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

"По имеющейся информации, после получения сообщения (о предстоящем заседании парламента) от председателя Верховного совета Евгений Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской республики", — сказал Щерба.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.