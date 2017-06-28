Министр обороны Украины отправился с визитом в штаб-квартиру НАТО

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак в среду оправился с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Двадцать восьмого июня министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак начал свой рабочий визит в штаб-квартиру НАТО", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках визита запланировано участие Полторака в заседании министров обороны стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", а также серия двусторонних встреч с руководителями оборонных ведомств государств, входящих в Альянс.

Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.