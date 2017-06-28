Американку разгневал работник аэропорта, снявший фото с ее омаром из багажа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пассажирка самолета в США раскритиковала сотрудников аэропорта Бостона за то, что те в ходе проверки ее багажа вытащили оттуда 9-килограммового омара и разместили в соцсетях фотографию с ним.

Официальный представитель Управления транспортной безопасности США (TSA) Майкл Маккарти разместил в понедельник на своей странице в Twitter фотографию сотрудника управления, держащего за клешни огромного омара. "Офицеры TSA натренированы обследовать все виды вещей в зарегистрированном багаже, в том числе этого лобстера весом более 20 фунтов (более 9 килограммов – ред.)", — написал Маккарти.

.@TSA officers are skilled at screening all sorts of items in checked baggage…including this 20+ pound lobster at @BostonLogan pic.twitter.com/euhyyO6F7V — Michael McCarthy (@TSAmedia_MikeM) 26 июня 2017 г.

​Владелица магазина морепродуктов в Бостоне Лиза Фейнман заявила в Facebook, что омар принадлежит ей и возмутилась действиями сотрудников TSA. "С каких пор стало нормальным копаться в чужом багаже и фотографироваться с ним? Я лично оскорблена этим, ведь я упаковала холодильник с заботой о лобстерах, беспокоясь о них и личном имуществе моих клиентов… серьезно, заняться больше нечем?", — написала она в соцсети.

Возмущение женщины вызвал факт, что сотрудник службы вытащил 12 других омаров из багажа, чтобы достать гигантское морское создание. По ее словам, сотрудник мог повредить клешню омара, так как не знает правил обращения с ними.

Согласно правилам TSA, "пассажиры могут провозить живых лобстеров в багаже, упаковав их в прозрачные пластиковые пакеты, защищенные от протечки".