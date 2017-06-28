Украинский офицер продал ЛНР данные о штабе силовой операции

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Офицер ВСУ передал сотрудникам полиции самопровозглашенной Луганской народной республики данные о личном составе штаба силовой операции в Донбассе, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

Офицер позвонил на горячую линию и предложил выдать информацию за вознаграждение.

"В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО (военной операции в Донбассе. — Прим. ред.)", — пояснили в ведомстве.

Информатор рассказал, что среди украинских силовиков резко выросло число криминальных проступков, таких как неповиновение командирам и уклонение от службы. Также, по его словам, украинские военные нередко употребляют наркотики и торгуют ими.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.