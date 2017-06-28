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В мире

"Идет из прошлого": Порошенко обвинил СССР в коррупции на Украине

14:3528.06.2017
(обновлено: 14:42 28.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко объяснил высокий уровень коррупции в стране советским менталитетом.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Оппозиция хочет объявить импичмент Порошенко, поскольку поняла его слабость
"Она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого", — заявил Порошенко в интервью французской газете Figaro, отвечая на вопрос о том, почему процесс борьбы с коррупцией на Украине такой "долгий и сложный".

Забыть историю

Порошенко не раз пытался искать в истории причины проблем современной Украины. Так, поздравляя украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом, он процитировал строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок из стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

Годовщина начала событий на киевском Майдане
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Политолог: украинцы поняли, почему в стране хаос
Порошенко усмотрел символизм в том, что введение "безвиза" происходит накануне 12 июня — Дня России.

"Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.

До этого Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз последним "прощай" советской и Российской империям".

Политический инфантилизм

Комментируя слова Порошенко о "советском наследии" в украинской коррупции, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко привел пример из детской психологии.

"Когда маленький мальчик, либо маленькая девочка в чем-нибудь провинится — напакостит, нарисует на стенках, разольет еду, испачкает руки — он же никогда не говорит, что это "я сделал, извини, я виноват", он говорит "это не я, это кто-кто пришел с улицы, это Баба-яга". Так и здесь", — сказал Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото.
© Flickr / NATO
Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем
По его словам, заявление украинского лидера является проявлением политического инфантилизма.

"Порошенко демонстрирует свою инфантильность в части обеспечения собственного реноме и инфантильность в части определения развития собственного государства. Потому что он и сам является "порождением Советского Союза"… Таким образом он подтверждает, что Украина ему досталась "случайно", и он, как нарост на теле Украины, приносит неприятности. Но признать этого не может, и это его пугает. Поэтому самый простой способ, с точки зрения детской психологии, обвинить кого-то в том, что ты являешься негодным правителем, негодным президентом и неудачным гражданином собственного государства", — добавил эксперт.

Под угрозой импичмента

На прошлой неделе в Верховную раду Украины внесли законопроект об импичменте президенту страны. Ряд фракций уже заявили о готовности поддержать отставку Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог: Порошенко не понимает, что "снесет" его не Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

При этом эксперты сомневаются, что украинским депутатам удастся запустить процесс импичмента Порошенко из-за сложной процедуры.

Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Чтобы запустить сам процесс импичмента, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Fotolia / bernanamoglu
Политолог об Украине: не может быть прогресса в реформировании динозавра
Перед этим депутаты еще должны заручиться поддержкой Конституционного и Верховного судов о законности процедуры и справедливости выдвинутых обвинений.

Отношение украинцев к власти

В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому 76 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13 процентов опрошенных.

"Если жителей Запада относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей юга и востока — низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги", — говорилось в результатах опроса.

Президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании в Верховной раде Украины, посвященном 20-й годовщине Конституции Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заработал на импичмент. Тучи над Порошенко сгущаются
Падает и рейтинг самого Петра Порошенко. По данным опроса "Рейтинга", на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов. Наиболее популярным политком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15 процентов украинцев.

Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за "Батькивщину" Тимошенко готовы голосовать 13,9 процента украинцев, а за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" — лишь 10,2 процента. При этом президентская партия уступает в популярности и "Оппозиционному блоку" — 10,4 процента.

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