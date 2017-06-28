"Идет из прошлого": Порошенко обвинил СССР в коррупции на Украине

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко объяснил высокий уровень коррупции в стране советским менталитетом.
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Порошенко не раз пытался искать в истории причины проблем современной Украины. Так, поздравляя украинцев с введением безвизового режима с Евросоюзом, он процитировал строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок из стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".
"Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.
До этого Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз последним "прощай" советской и Российской империям".
Политический инфантилизм
Комментируя слова Порошенко о "советском наследии" в украинской коррупции, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко привел пример из детской психологии.
"Когда маленький мальчик, либо маленькая девочка в чем-нибудь провинится — напакостит, нарисует на стенках, разольет еду, испачкает руки — он же никогда не говорит, что это "я сделал, извини, я виноват", он говорит "это не я, это кто-кто пришел с улицы, это Баба-яга". Так и здесь", — сказал Колесниченко в эфире радио Sputnik.
"Порошенко демонстрирует свою инфантильность в части обеспечения собственного реноме и инфантильность в части определения развития собственного государства. Потому что он и сам является "порождением Советского Союза"… Таким образом он подтверждает, что Украина ему досталась "случайно", и он, как нарост на теле Украины, приносит неприятности. Но признать этого не может, и это его пугает. Поэтому самый простой способ, с точки зрения детской психологии, обвинить кого-то в том, что ты являешься негодным правителем, негодным президентом и неудачным гражданином собственного государства", — добавил эксперт.
Под угрозой импичмента
На прошлой неделе в Верховную раду Украины внесли законопроект об импичменте президенту страны. Ряд фракций уже заявили о готовности поддержать отставку Петра Порошенко.
При этом эксперты сомневаются, что украинским депутатам удастся запустить процесс импичмента Порошенко из-за сложной процедуры.
Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
Чтобы запустить сам процесс импичмента, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.
Отношение украинцев к власти
В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому 76 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13 процентов опрошенных.
"Если жителей Запада относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей юга и востока — низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги", — говорилось в результатах опроса.
Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за "Батькивщину" Тимошенко готовы голосовать 13,9 процента украинцев, а за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" — лишь 10,2 процента. При этом президентская партия уступает в популярности и "Оппозиционному блоку" — 10,4 процента.