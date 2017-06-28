Турецкие силовики за десять дней ликвидировали 36 членов РПК

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Силы безопасности Турции в течение 10 дней ликвидировали 36 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

МВД сообщило о проведении 835 операций, проходивших с 19 по 28 июня. МВД отметило, что почти 1,4 тысячи человек были взяты под стражу, из них более 800 человек — предполагаемые члены РПК. Кроме того, 50 человек были задержаны по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В ходе проведенный операций, по данным агентства, удалось изъять более 300 килограммов взрывчатых веществ, 42 единицы оружия и гранаты.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

*Террористическая организация, запрещена в России