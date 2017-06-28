В Литве хотят ввести уроки национальной безопасности для школьников

ВИЛЬНЮС, 28 июн — РИА Новости. Несколько министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности, заявил в среду на заседании парламента вице-министр обороны республики Гедримас Еглинскас.

"Глядя в будущее, одним из главных проектов, организованных Минобразования Литвы совместно с "Союзом стрелков", является цикл уроков "Национальная безопасность и оборона края". Этот предмет старшеклассники смогут выбрать как подготовительный, на уроках будут проводиться дискуссии о национальной безопасности", — сказал во время заседания Еглинскас.

По его словам, цикл уроков планируется ввести уже в ближайший учебный год.

Министр образования Литвы Юргита Петраускене отметила, что "встречи с военнослужащими, возможность узнать, на что способна литовская армия, какова ее роль, вызовет не только интерес у школьников, но и принесет пользу".

На следующей неделе представители Минобразования Литвы планируют на заседании рассмотреть данный вопрос.