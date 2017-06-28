ГД призвала СБ ООН предотвратить дальнейшее кровопролитие в Венесуэле

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член комитета по международным делам Госдумы РФ Сергей Железняк призвал Совет Безопасности ООН обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, и путем консультаций с руководством страны предотвратить дальнейшее кровопролитие, сообщила пресс-служба депутата.

"Призываем противоборствующие силы в парламенте и руководстве страны проявить мудрость и найти возможность для начала диалога, который необходим для стабилизации ситуации в обществе", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.

Политик подчеркнул, что в сложившейся ситуации острого социально-политического кризиса, который развивается "по сценарию "цветных революций" и активном вмешательстве американских спецслужб" страдают мирные граждане Венесуэлы. В частности, Железняк выразил особенную обеспокоенность сложившейся ситуацией в Каракасе.

"Противостояние между оппозиционным парламентом и президентом Венесуэлы, перенесенное на улицы городов и подогреваемое извне, может окончательно столкнуть страну в хаос и привести к гражданской войне, которую нельзя допустить. Совету Безопасности ООН необходимо обратить внимание на сложную обстановку в Венесуэле и попытаться путем консультаций с руководством страны предотвратить дальнейшее кровопролитие", — подытожил парламентарий.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, бросила несколько гранат в здания ВС и МВД и потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро. Сейчас идет поиск этих людей. После полета над Каракасом и атаки на здания ведомств офицер Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников пока не известна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы и задействовал спецназ для их розыска. Глава страны назвал события вооруженной террористической атакой.