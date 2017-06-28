В аэропорту в Дубае вводят проход с помощью смартфона

ДУБАЙ, 28 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Дубая запускает две инновационные технологии, которые ускорят процесс пропуска пассажиров на паспортном контроле и в других пунктах проверки: распознавание лиц с помощью смартфона и "биометрические тоннели", сообщает портал Emirates 24/7.

Обе технологии будут реализованы со среды и окончательно имплементированы в течение ближайших 12-18 месяцев.

Так, совместно с британским стартапом ObjectTech в третьем терминале аэропорта появятся "биометрические тоннели", которые будут сканировать лица пассажиров при их прохождении за получением багажа. Таким образом, при помощи технологии LIDAR будет создана первая в мире "безбарьерная граница". Это означает, что пассажиры при прилете, минуя паспортный контроль, будут сразу направляться за багажом, а их контроль будет осуществляться автоматически по пути при помощи "оцифрованных" биометрических паспортов, уже содержащих данные о распознавании их лиц и отпечатки пальцев.

Вторая технология позволит гражданам и резидентам ОАЭ использовать смартфоны вместо паспортов, проходя через контроль, с помощью мобильного приложения Smart UAE Wallet, которое предлагается загрузить на смартфон. Оно позволит сократить время, отведенное на контроль каждого пассажира, на 9-12 секунд.

По мнению разработчиков, помимо сокращения времени на контроль пассажиров услуга позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов. Пассажирам нужно будет лишь использовать смартфон при проходе через "умный вход" (Smart Gates) на контроле и сканировать отпечаток пальца. Таким образом, в телефоне при помощи приложения будут храниться данные паспорта или другого удостоверения личности, необходимые для предоставления в аэропорту, а также данные посадочного билета.