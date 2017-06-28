МИД Ирана назвал иммиграционный указ США "дискриминационным"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало решение Верховного суда США по иммиграционному указу, назвав позицию США "дискриминационной" в отношении мусульман.

"Несмотря на то, что решение Верховного суда США является временным…, оно показывает, что вопреки заявлениям, американские власти настроены на расистское и дискриминационное отношение к мусульманам", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.