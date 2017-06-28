ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Француженка сочеталась посмертным браком со своим гражданским мужем, погибшим в ноябре 2015 года в результате теракта в концертном зале "Батаклан" в Париже, передает газета Le Parisien.
"Это (свадьба) было проектом, который мы долго планировали. Вскоре после 13 ноября я решила, что не откажусь от него, что мы поженимся вопреки всему", — приводит газета слова женщины.
Прошение о заключении брака с умершим женщина направила президенту Франции, который дал разрешение на церемонию. Она состоялась в минувшую субботу в департаменте О-де-Сен в центральной части Франции.
Гражданский кодекс Франции предусматривает регистрацию посмертного брака, если на то были серьезные причины (наличие общих детей, долгое сожительство или особые обстоятельства смерти — теракт входит в их число), а также твердое желание усопшего. Разрешение может дать только президент республики своим указом.
В конце мая стало известно, что француз Этьен Кардиле сочетался посмертным браком со своим партнером, полицейским Ксавье Жюжеле, который был убит в результате теракта на Елисейских полях в Париже в преддверии выборов президента Франции.