Москва приветствовала бы диалог с США по военно-стратегическому балансу

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Москва приветствовала бы диалог с США по стратегическому балансу, необходимость в нем назрела, заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев.

"Мы бы приветствовали такой разговор, потому что необходимость в нем со всей очевидностью назрела, но, что там произойдет на практике, я пока, естественно, сказать не могу", — сказал он, комментируя заявления спецпомощника президента США о том, что США надеются вскоре начать диалог с РФ по стратегическому балансу.

Ранее спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил РИА Новости, что США считают важным проведение диалога с РФ по стратегической стабильности, хотят привлечь к этому чиновников из разных ведомств.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.