Минобороны опровергло данные о пленении российского военного под Луганском

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны РФ в среду опровергло сообщения СМИ о захвате украинскими силовиками "российского военного" Виктора Агеева в Луганской области: по заявлению ведомства, Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева "имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года".

"В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых "разоблачений"", — подчеркивается в сообщении.

При этом о нынешнем местонахождении Агеева в пресс-релизе ничего не сообщается.