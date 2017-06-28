Подразделение BNP Paribas пострадало от кибератаки

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Подразделение банка BNP Paribas, занимающееся недвижимостью, стало жертвой глобальной кибератаки, передает в среду агентство Рейтер.
"Международная кибератака ударила по нашему небанковскому подразделению Real Estate. Все необходимые меры были предприняты для того, чтобы оперативно противостоять атаке", — приводит агентство выдержку из заявления банка.
BNP Paribas Real Estate осуществляет консалтинговые услуги и услуги по управлению недвижимостью и инвестициями для корпоративных клиентов, преимущественно.
Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.