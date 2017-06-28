Египет обвинил Катар в поставках оружия ливийским террористам

КАИР, 28 июн — РИА Новости. Египет призвал Совет безопасности ООН и соответствующие комитеты зафиксировать нарушения ряда государств, в частности, Катара, которые, по данным Каира, в обход действующего эмбарго снабжают оружием террористические группировки в Ливии, сообщает в среду агентство МЕНА.

Египет наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном 5 июня разорвал дипломатические отношения с Катаром, прекратил всякое сообщение с этой арабской страной, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела.

"Необходимо, чтобы СБ ООН и соответствующие комитеты задокументировали неоднократные нарушения введенных против Ливии санкций со стороны ряда государств, в частности, Катара", — заявил замглавы египетского МИД Тарек аль-Куни, выступая на специальном заседании ООН по вопросам борьбы с терроризмом в Ливии.

По его словам, речь идет о поставках оружия и финансировании террористических группировок, действующих на территории Ливии. По мнению Каира, необходимо принять меры в связи с данными нарушениями.

Как считает египетский дипломат, Ливия превратилась в прибежище для террористов, что создает непосредственные угрозы для соседних государств. "Египет подвергся террористическим атакам, источник которых — Ливия", — сказал аль-Куни. Он, в частности, напомнил о нападениях на египетских христиан на юге страны в мае текущего года, а также на попытку 12 автомобилей с оружием и взрывчаткой проникнуть на египетскую территорию со стороны Ливии в начале этой недели.

При этом египетский дипломат призвал ООН снять санкции с ливийской национальной армии, чтобы усилить ее потенциал в борьбе с террором.

Запрет на поставки оружия противоборствующим сторонам в Ливии был введен в 2011 году в разгар восстания против бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.