РФ обжаловала решение ЕСПЧ по жалобе мигрантов, застрявших в Шереметьево

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские власти обжаловали постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобам мигрантов с Ближнего Востока, длительное время прибывавших в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба российского Минюста в среду.

"27 июня 2017 года уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека направил в Европейский Суд обжалование на постановление по делу "Z.A. и другие против РФ", которым на российские власти необоснованно возложена ответственность за отказ незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока добровольно покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево"", — говорится в сообщении.

В своем ходатайстве власти отметили отсутствие какого-либо анализа со стороны Европейского Суда поведения самих заявителей: беспричинного бездействия и игнорирования ими законных требований о необходимости получения разрешительных документов для въезда. "Суд не проанализировал неразумную пассивность заявителей при разрешении сложившейся ситуации, что привело к их длительному пребыванию в транзитной зоне аэропорта, несмотря на доступную для них возможность приобретения авиабилетов в страны, в которые они могли въехать на законных основаниях", — заявляют в Минюсте.

Кроме того в обжаловании отмечается, что заявители не являлись беженцами в общепризнанном понимании данного статуса, поскольку получение статуса беженца не являлось их первоначальной целью, что подтверждается обращением к российским властям с соответствующими заявлениями лишь после отказа заявителям во въезде в страны первоначального назначения.