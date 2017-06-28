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В мире

Глава Минобороны Британии назвал Россию "государством-агрессором"

12:2128.06.2017
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© AFP 2017 / Safin HamedМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фотоМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото
© AFP 2017 / Safin Hamed

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал Россию "государством-агрессором".

Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже, Франция. 26 июня 2017
© AP Photo / Michel Euler
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"Есть страны-агрессоры, как Россия, подвергающая испытаниям наши страны-союзники вдоль восточной границы Европы, использующая своих агентов для дестабилизации Украины и аннексии Крыма, использующая гибридные средства для подрыва демократий в более далеких странах", — сказал Фэллон, выступая в среду утром на конференции, организованной Королевским институтом вооруженных сил (RUSI).

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации вокруг Крыма и в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Танк Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Фэллона, использование инновационных технологий в военной сфере и усиление военной разведки является необходимым условием для достижения успешных результатов в "войнах завтрашнего дня".

В своем выступлении Фэллон разделил угрозы, стоящие сейчас перед Великобританией и Западом в целом, на три группы: "государства-агрессоры" (к которым он причислил Россию), террористы и киберпреступники.

Назвав происходящее "серой войной", при которой нападения осуществляются не в открытую, как в войнах прошлого, а подчас незаметно, Фэллон заявил: "Вооруженные силы могут подготовиться к войне завтрашнего дня, только используя инновационные технологии".

Комментируя вопрос усиления разведки, министр обороны рассказал, что войска связи и разведслужба будут объединены под единым командованием для лучшей координации действий.

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