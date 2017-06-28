"Лаборатория Касперского" дала имя новому вирусу, атаковавшему Европу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" дала имя новому вирусу-шифровальщику — ExPetr, говорится в сообщении компании.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. По данным СМИ, на 18.00 вторника биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" продолжают расследование последней волны заражений программой-шифровальщиком, жертвами которой стали организации по всему миру. По имеющимся у нас предварительным данным, этот шифровальщик не принадлежит к уже известному семейству вымогателей Petya, хотя и имеет несколько общих с ним строк кода. В данном случае речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся от Petya функциональностью", — подчеркнули в компании.

"Лаборатория Касперского" назвала новый шифровальщик ExPetr", — сообщили в компании.