Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности бывшего президента Шевчука

ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) Приднестровья в среду лишил неприкосновенности бывшего президента Евгения Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, сообщили РИА Новости в аппарате парламента.

За снятие иммунитета проголосовали 35 депутатов, один — против.

Вопрос о снятии неприкосновенности рассмотрен депутатами по представлению прокурора ПМР Анатолия Гурецкого в связи с заведенным на Шевчука уголовным делом о хищении государственных средств в особо крупных размерах. По данным прокурора, Шевчуком в то время, когда он был главой ПМР, был создан Стабилизационный фонд, на который перечислили со специализированного газового счета почти 83 миллиона приднестровских рублей или около 8 миллионов долларов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.