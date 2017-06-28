В Польше сообщили о единичных атаках вируса Petya на сайты компаний

ВАРГАВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Польши сообщают о единичных атаках компьютерного вируса на сайты компаний.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Появились единичные сообщения фирм (о атака вируса — ред.)", — заявил в среду официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек.

"Мы анализируем ситуацию и выясняем, стали ли эти проблемы следствием какой-то атаки или причины в чем-то другом", — заявил он в эфире радио "Plus".

Между тем польская компания Inter Cars обратилась в правоохранительные органы из-за атаки вируса Petya. "Сообщаем, что на сегодняшний день в результате нарушения функционирования информационных систем группы компаний Inter Cars S. A. произошел сбой в работе системы продаж компании и ее филиалов", — говорится в сообщении компании. В нем добавляется, что в настоящее время специалисты восстанавливают работу системы.

По мнению специалистов компании, проблема "скорее всего вызвана международной вирусной атакой, о котором сообщали правительства некоторых стран, а также мировые средства массовой информации". "Компания обратилась в польские правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Специализированный портал niebezpiecznik.pl сообщил ранее, что в Польше вирус затронул компании логистической отрасли, а также других предприятий.

Информацию об атаках на польские компании подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта. Премьер-министр Польши Беата Шидло созывает в среду кризисный штаб в связи с кибератаками.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.