Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о "грязном секрете" американских СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку рассказал, почему американские СМИ не намерены оставлять тему "российских связей" президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам Кириаку, в разведсообществе уже давно говорят, что история с "российским вмешательством " не имеет под собой никаких доказательств, однако для американских телеканалов и изданий это не имеет никакого значения.

"Маленький грязный секрет американских СМИ в том, что они все в одной упряжке, ими всеми владеют компании-гиганты. И все они озабочены финансовыми показателями", — подчеркнул он.

Кириаку отметил, что единственный способ получения прибыли для СМИ заключается в продаже рекламы. Поэтому они стремятся поднять рейтинги за счет "взрывных" новостей.

"И зачастую за всем этим теряется правда", — заключил экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее в сети появилось видео, на котором продюсер CNN Джон Бонифилд заявляет, что тему о "связях с Россией" президента Дональда Трампа раздувают, потому что это способствует рейтингам. Бонифилд не имеет отношения к освещению России и занимается репортажами по медицине.